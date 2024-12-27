الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون غداة غارات إسرائيلية في اليمن

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أعلن الحوثيون الجمعة شنّ هجوم صاروخي وبالطيران المسيّر على إسرائيل لا سيّما مطار بن غوريون قرب تل أبيب، غداة شنّ الدولة العبرية غارات جوية واسعة على اليمن طالت بعضها مطار صنعاء حيث كان يتواجد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

وقال المتمرّدون اليمنيون في بيان “ردا على العدوان الإسرائيليّ على بلدِنا، نفذتِ القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفتْ مطارَ بن غوريون في منطقةِ يافا المحتلةِ بصاروخٍ باليستيّ فرط صوتيّ نوع فلسطين 2″، مؤكدين أن الصاروخ بلغ “هدفه رُغم تكتّمِ العدو”.

كذلك، تحدثوا عن إطلاق مسيّرات باتجاه “هدف حيوي” في وسط إسرائيل وسفينة في بحر العرب، مشددين على أن “العدوان (الإسرائيلي) لن يزيد أبناء الشعب اليمني العظيمِ إلا إصرارا وعزما على الاستمرار في إسناد الشعب الفلسطيني”.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ قبل بلوغه أجواء البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الجيش في بيان “تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق المجال الجوي الاسرائيلي. تم تفعيل الانذارات في وسط إسرائيل خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض”.

وأتت عملية الحوثيين غداة شنّ إسرائيل غارات على مناطق يسيطرون عليها في شمال اليمن وغربه، استهدفت خصوصا مطار صنعاء وقواعد ومحطات لتوليد الكهرباء وموانئ بحرية.

وأسفرت الضربات عن مقتل ستة أشخاص أربعة منهم في المطار، وفق الحوثيين.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس أنه كان في المطار خلال الضربة، مشيرا إلى “إصابة أحد أفراد طاقم طائرتنا”.

وأكدت المنظمة صباح الجمعة أن مديرها العام لا يزال في اليمن.

– “استهداف مباشر” –

وخلال مؤتمر صحافي، أعلن نائب وزير النقل في حكومة الحوثيين يحيى السياني أنه تمّ استئناف الرحلات من مطار صنعاء عند الساعة العاشرة صباح الجمعة (07,00 ت غ).

وقال السياني “اليوم يوم الجمعة نستأنف رحلاتنا في مطار صنعاء في الموعد المحدد حسب الجدولة… بعد الاستهداف الذي شنّه العدوان الإسرائيلي المدعوم من أمريكا يوم أمس”.

وأشار الى أن “الاستهداف كان مباشرا في مطار صنعاء. تم استهداف البرج بشكل مباشر، تم استهداف صالة المغادرة بشكل مباشر، كما تم استهداف الأجهزة الملاحية في المطار”.

وأوضح أن الضربات وقعت أثناء استعداد رحلة للهبوط وأخرى للإقلاع، مضيفا “تمّ إجلاء وإخلاء الركاب وفق خطط الطوارئ”.

وأظهرت صور لوكالة فرانس برس إقلاع طائرة تعود للخطوط الجوية اليمنية الجمعة.

ومنذ العام 2022، تقوم الشركة اليمنية بتسيير رحلات محدودة من مطار صنعاء وجهتها الأساسية عمّان. وبين 2016 و2022، توقف المطار عن العمل سوى للرحلات التي تنظّمها الأمم المتحدة، وذلك في ظل النزاع بين الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من طهران.

– “حتى إنجاز المهمة” –

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان الخميس إن “مقاتلات سلاح الجو أغارت على أهداف عسكرية للنظام الإرهابي للحوثيين على ساحل اليمن الغربي وفي الداخل”، مؤكدا أن ذلك جاء ردا على “الهجمات المتكررة” للمتمردين على “دولة إسرائيل ومواطنيها”.

والحوثيون منضوون في ما يعرف بـ “محور المقاومة” الذي تقوده إيران، ويضمّ فصائل مناهضة لإسرائيل مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

وبعيد اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأ الحوثيون استهداف سفن قبالة السواحل اليمنية قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار مساندة الفلسطينيين. وأدت الهجمات الى تراجع كبير في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وصولا لقناة السويس، وهو ممر أساسي لحركة التجارة الدولية.

وفي محاولة لردعهم، تشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين منذ كانون الثاني/يناير. لكن هجمات الحوثيين استمرت على رغم ذلك، وهم أعلنوا في الأشهر الماضية إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تستهدف الدولة العبرية.

وغالبا ما تعلن إسرائيل اعتراض هذه المقذوفات قبل بلوغ مجالها الجوي، الا أن أحد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون في 21 كانون الأول/ديسمبر، أسفر عن إصابة 16 شخصا بجروح. وفي تموز/يوليو، قتل إسرائيلي في تل أبيب بهجوم بواسطة مسيّرة للحوثيين.

وسبق لإسرائيل أن شنّت غارات تستهدف مواقع تابعة للحوثيين خصوصا موانئ ومنشآت الطاقة، واضعة ذلك في إطار الرد على هجمات المتمردين.

وأكد رئيس الوزراء بنيامن نتانياهو الخميس عقب الضربات الأخيرة التي شنّتها إسرائيل، أن استهداف الحوثيين سيتواصل “حتى إنجاز المهمة”.

وقال في شريط فيديو بثّه مكتبه “نحن مصمّمون على قطع هذا الفرع الإرهابي لمحور الشر الإيراني. سنواصل ذلك حتى إنجاز المهمة”.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن إسرائيل “ستطارد كل قادة الحوثيين… لن يكون بمقدور أحد الهرب”.

ويأتي التصعيد بين إسرائيل والحوثيين بعدما وجّهت الدولة العبرية ضربات قاسية الى ركنين في “محور المقاومة” هما حماس وحزب الله على مدى الأشهر الماضية، شملت اغتيال قيادات بارزة وضرب قدرات ومنشآت عسكرية.

وندد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بـ”التصعيد” بين إسرائيل والحوثيين، معربا عن “قلقه” إزاء الغارات على مطار صنعاء.

وقال متحدّث باسم غوتيريش في بيان الخميس إنّ “الأمين العام يدين التصعيد بين اليمن وإسرائيل. إنّ الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت اليوم مطار صنعاء الدولي وموانئ في البحر الأحمر ومحطات للطاقة الكهربائية في اليمن، هي مثيرة للقلق بشكل خاص”.

وأعرب غوتيريش عن قلقه خصوصا إزاء تداعيات قصف منشآت للنقل على عمليات المساعدات الإنسانية في بلد يعتمد 80 بالمئة من سكّانه على المعونات.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا اندلع مع سيطرة المتمردين على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها صنعاء.

في العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للحكومة اليمنية، ما فاقم النزاع الذي أوقع مئات آلاف القتلى. وأدّت الحرب إلى إغراق البلاد في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية، وفقا للأمم المتحدة.

توقف القتال إلى حد كبير منذ نيسان/أبريل 2022، بعد التوصل إلى هدنة إنسانية بواسطة الأمم المتحدة، جرى تمديدها مرّتين. ورغم انتهاء مفاعيلها في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه، لا يزال الوضع هادئا نسبيا على الأرض.

بور/كام/غ ر