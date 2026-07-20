الحوثيون يعلنون حصارا بحريا على السعودية مما ينذر باتساع رقعة الحرب

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دبي/الرياض 20 يوليو تموز (رويترز) – أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم الاثنين فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية، في خطوة تهدد بفتح جبهة جديدة في حرب الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية وتوسع نطاق التهديد لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية لأبعد من الخليج.

ويأتي هذا التصعيد بعد واحدة من أكثر الفترات دموية في الحرب بالنسبة للقوات الأمريكية. فقد كشفت وزارة الدفاع (البنتاجون) اليوم عن هوية جنديين أمريكيين قتلا في هجوم إيراني على قاعدة تابعة للولايات المتحدة في الأردن يوم الجمعة، وأُعلن أيضا عن العثور على رفات مجهول الهوية يُحتمل أن يكون لجندي ثالث فقد في العمليات. وفي سياق منفصل، قتل جندي رابع في شمال العراق خلال “تفجير لذخائر غير منفجرة من طائرة إيرانية مسيرة هجومية كانت قد أُسقطت”.

وبعد إعلان الحوثيين فرض حصارهم، أصدر التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بيانا قال فيه إنه سيرد عليهم “بقوة وحزم”، وإنه بدأ أيضا تطبيق إجراءات حماية لسفنه التي تعبر مضيق باب المندب، وهو ممر تصدير رئيسي للنفط السعودي بعد إغلاق مضيق هرمز فعليا.

وجاء إعلان الحوثيين رغم وجود مؤشرات على رغبة إيران والولايات المتحدة في استئناف الجهود الدبلوماسية لإنهاء تصاعد وتيرة الهجمات التي أوشكت أن تقوض الاتفاق المؤقت الهش الذي جرى توقيعه الشهر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الوسطاء قدموا في الآونة الأحيرة مقترحات إلى طهران، في مؤشر على استمرار الاتصالات الدبلوماسية، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وارتفعت أسعار النفط لفترة وجيزة عقب بيان جماعة الحوثي، لكنها تراجعت لاحقا وسط آمال المتعاملين في تحقيق انفراجة دبلوماسية. وصعدت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية اليوم بعد جلسة تداول متقلبة. وزادت كلفة التأمين على شحن البضائع عبر البحر الأحمر نتيجة لارتفاع المخاطر التي تهدد الشحن التجاري.

وضغطت إيران على الحوثيين لإغلاق مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر في حال استمرار الولايات المتحدة في مهاجمة البنية التحتية لشبكة الكهرباء الإيرانية.

وسيؤدي الإغلاق الكامل لمضيق باب المندب إلى خفض إمدادات النفط العالمية سبعة بالمئة، لأنه سيعرقل معظم صادرات النفط السعودية. وسيُضاف هذا الاضطراب إلى الخفض الضخم في تدفقات النفط الناجم عن الحرب في الخليج، التي قلصت بالفعل الشحنات بما يعادل عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية.

وقال الحوثيون في بيان إنهم يعلنون “حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة ‘الحصار بالحصار’ وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان”، وذلك راد على ما وصفوه بحصار المملكة “”الظالم والغاشم على شعبنا العزيز”.

* مساع دبلوماسية للعودة لوقف إطلاق النار

قال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم إن الوسطاء قدموا لطهران مقترحا لتهدئة الحرب مع الولايات المتحدة، ينص على وقف إطلاق النار عشرة أيام بهدف إيجاد سبل لإحياء الاتفاق المؤقت الذي يهدف إلى تمهيد الطريق لاتفاق دائم لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير شباط بهجمات أمريكية إسرائيلية على إيران.

ولم تذكر الوزارة أو المسؤول الذي تحدث إلى رويترز مزيدا من التفاصيل عن مناقشات وقف إطلاق النار المفترضة.

وقال مصدران حكوميان باكستانيان على نحو منفصل إن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني طلب من باكستان استئناف الوساطة في الصراع الإيراني الأمريكي. ووصل مؤمني في وقت لاحق إلى إسلام اباد لإجراء مزيد من المحادثات.

وجاءت هذه الجهود الدبلوماسية عقب ليلة أخرى شهدت وقوع غارات أمريكية على مدن إيرانية وهجمات من الحرس الثوري الإيراني على أصول عسكرية أمريكية في جميع أنحاء المنطقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في وقت متأخر من مساء اليوم أنها بدأت جولة أخرى من الضربات على إيران.

ودافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أحدث الهجمات على إيران ووصفها بأنها تكريم لذكرى ثلاثة جنود أمريكيين قتلوا في هجمات إيرانية في الآونة الأخيرة.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال “في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا، ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة… جرى إبلاغ وزير الحرب بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين بهذا التوجيه”.

ويواجه ترامب ضغوطا سياسية متزايدة في الداخل بسبب ارتفاع أسعار البنزين.

وأدت الحرب إلى مقتل آلاف الأشخاص، معظمهم في إيران ولبنان الذي احتلت قوات إسرائيلية مناطق منه عقب هجمات شنتها جماعة حزب الله على إسرائيل قائلة إنها لدعم طهران.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس اللبناني جوزاف عون بترامب في البيت الأبيض غدا الثلاثاء لعرض خطة لنزع جماعة سلاح حزب الله المدعومة من مع إيران وضمان الانسحاب الإسرائيلي.

ولا تزال إسرائيل تحتفظ بقوات في قطاع غزة بعد حرب امتدت عامين واندلعت إثر هجوم قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأعلنت حماس في بيان اليوم أنها اختارت كبير مفاوضيها خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة، في خطوة قال محلل إنها ربما تشير إلى موقف أكثر صرامة من جانب الحركة تجاه دعوات نزع السلاح.

* إيران: انفجارات على ناقلتين

أعلن الحرس الثوري اليوم أن ناقلتي نفط تعرضتا لانفجارات وتوقفتا عن الإبحار بعد محاولتهما عبور ما وصفه بأنه مسار جنوبي “غير آمن” عبر مضيق هرمز. وكان الحرس الثوري قد أعلن أمس الأحد وقوع “حادث” لسفينتين في المنطقة نفسها. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الواقعتان مرتبطتين.

ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من الواقعة. ولم يتضمن بيان الحرس الثوري أي تفاصيل عن الناقلتين أو أي إصابات.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف لم تتحدد طبيعته قبالة سواحل سلطنة عمان على مضيق هرمز.

ووردت أنباء عن وقوع انفجارات في تبريز وشابهار وكنارك وبندر ماهشهر وبندر الإمام الخميني في إيران. وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء بمقتل شخص وإصابة آخرين جنوب غربي تبريز.

وأعلن الحرس الثوري استهداف طائرة أمريكية في مطار العقبة بالأردن بصواريخ باليستية، بالإضافة إلى استهداف مواقع وعتاد عسكري أمريكي في معسكر العديري وقاعدة علي السالم الجوية بالكويت، وكذلك مواقع في سوريا.

ودوت صفارات الإنذار طوال اليوم في البحرين. وأعلن الجيش الكويتي أنه اعترض مجددا طائرات مسيرة إيرانية.

(شارك في التغطية دميتري جدانيكوف من لندن وإيناس العشري وحاتم ماهر من القاهرة وإدريس علي ومايكل مارتينا من واشنطن – إعداد حاتم علي ومحمد علي فرج ومحمود رضا مراد وعلي خفاجي للنشرة العربية )