الحوثيون يعلنون حظر الملاحة على إسرائيل في البحر الأحمر

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عدن 8 يونيو حزيران (رويترز) – قالت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم الاثنين إنها حظرت الملاحة على إسرائيل في البحر الأحمر، في خطوة تزيد التحديات التي تواجه الشحن العالمي بمنطقة الشرق الأوسط خلال حرب إيران.

وذكرت الحركة في بيان “نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان”.

وأعلنت الجماعة أيضا في البيان ذاته مهاجمة إسرائيل، قائلة “قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة”.

وأضافت “نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وأن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة”.

وقد تزيد هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر قلق أسواق الطاقة، بعد مرور ما يزيد على ثلاثة أشهر على إغلاق إيران مضيق هرمز إغلاقا شبه كامل، ومع تجدد الهجمات خلال الليل.

والبحر الأحمر، المؤدي إلى قناة السويس، ممر ملاحي حيوي بحد ذاته. وصار خلال حرب إيران المنفذ البديل الرئيسي لملايين البراميل يوميا من نفط الشرق الأوسط التي تُنقل عبر خطوط الأنابيب.

وعطل الحوثيون حركة الملاحة من 2023 إلى 2025، قائلين إن ذلك تضامنا مع الفلسطينيين، لكنهم التزموا حتى الآن الحياد إلى حد بعيد في حرب الشرق الأوسط الأوسع نطاقا والتي بدأت بالهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير شباط.

وقال مصدر حوثي لرويترز إن منع السفن الإسرائيلية من عبور البحر الأحمر يمثل خطوة أولى، محذرا من أن مزيدا من التصعيد قد يدفع الجماعة إلى منع مرور أي سفن متجهة إلى إسرائيل، إلى جانب اتخاذ إجراءات أخرى.

وذكرت شركة فانجارد البريطانية المعنية بالتعامل مع مخاطر الأمن البحري في مذكرة أن إعلان الحوثيين لم يصل إلى مستوى الحظر الشامل للملاحة التجارية في البحر الأحمر، بل إنه موجه إلى السفن التي يصنفها الحوثيون على أنها تابعة لإسرائيل.

وقالت الشركة “بالنظر إلى الصياغة الفضفاضة المستخدمة، ينبغي للسفن العاملة في المنطقة توخي الحذر الشديد وإجراء فحص مشدد للتحقق من تبعية السفن”.

وذكرت مصادر في قطاع الشحن أن الإجراء قد يتسبب في تأثيرات أوسع نطاقا، لأن الحوثيين استهدفوا في الماضي سفنا لا تربطها صلة مباشرة بإسرائيل.

وقال أحد المصادر “سيؤدي هذا الإعلان… إلى جعل كل سفينة تفكر مليا في مدى رجاحة قرار العبور… ليس لدى الحوثيين سجل جيد في تحديد السفن التي لها ‘صلات’ بإسرائيل، لذا ربما يكون من الأفضل الدوران حول أفريقيا ودفع فاتورة الوقود والاستفادة من تكاليف تأمين مخاطر الحرب الأقل”.

وأفاد مصدر في قطاع التأمين بأن كلفة التأمين من مخاطر الحرب في البحر الأحمر لم تتغير اليوم الاثنين وظلت عند نحو 0.3 بالمئة من قيمة السفينة، مع تحرك طفيف في الأسابيع القليلة الماضية. وأضاف المصدر أن الأسعار تخضع لمراجعة كل 24 ساعة، لذا قد تتغير المستويات سريعا.

وخلال الحرب في غزة التي اندلعت في أكتوبر تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، دفعت هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر شركات كبرى مثل ميرسك وهاباج-لويد إلى تغيير مساراتها والدوران حول أفريقيا، وهو طريق أطول وأكثر كلفة.

وخلال الفترة تلك، توسعت هجمات الحوثيين على ما وصفوها بالسفن المرتبطة بإسرائيل لتشمل أي شركات شحن تستخدم الموانئ الإسرائيلية.

وأظهر تحليل لشركة لويدز ليست إنتليجنس أن حركة الملاحة عبر جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب الحيوي لم تعد إلى مستويات ما قبل أكتوبر تشرين الأول 2023. وبلغ متوسط الرحلات الشهرية في مارس آذار 2026 ما مجموعه 1034 رحلة انخفاضا من أكثر من ألفي رحلة في سبتمبر أيلول 2023.

لكن تأثير أي تهديد مستمر للملاحة في البحر الأحمر قد يكون أكبر الآن، في ظل الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

ومنذ اندلاع الحرب في 28 فبراير شباط، تعذر خروج معظم إمدادات الطاقة المنتجة في الخليج من المنطقة، غير أن كميات كبيرة من الخام السعودي نقلت عبر خطوط أنابيب إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر للتصدير.

(تغطية صحفية محمد الغباري ونيرة عبدالله وجوناثان سول – إعداد شيرين عبد العزيز وأميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد وعلي خفاجي)