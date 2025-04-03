الحوثيون يعلنون سقوط قتيل في عشرات غارات “العدوان الأميركي” على اليمن

afp_tickers

4دقائق

أعلن الحوثيون في اليمن مقتل شخص في غارة جوية أميركية استهدفت شبكة اتصالات في محافظة إب فجر الخميس، من ضمن أكثر من 30 ضربة جوية طالت مناطق عدة يسيطر عليها المتمردون.

ولم تعلن واشنطن بعد شنّ ضربات جديدة على اليمن، حيث بدأت منذ أكثر من أسبوعين استهداف مناطق يسيطر عليها المتمردون، أكد الرئيس دونالد ترامب أن هدفها دفعهم الى وقف هجماتهم البحرية على خلفية الحرب في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين أنيس الأصبحي عبر منصة إكس فجر الخميس “عدوان أمريكي استهدف شبكة الاتصالات في جبل نامة بمديرية جبلة (في) محافظة إب واستشهاد الأستاذ عبدالواسع عبدالوهاب زاهر حارس برج الاتصالات كحصيلة أولية”.

وكانت قناة “المسيرة” التابعة للمتمردين أفادت عن تعرض محافظة صعدة (شمال) لأكثر من 20 غارة أميركية، مشيرة الى أن إحداها استهدفت “سيارة مواطن بمديرية مجز”، وطالت أخرى “معسكر كهلان” شرق المدينة.

من جهته، أفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان مصوّر الخميس “شنّ العدو الأمريكي عدوانا سافرا على بلدِنا خلال الساعات الماضيةِ بأكثرَ من 36 غارة جوية استهدفتْ مناطق عدة في محافظاتِ صنعاء وصعدة” وغيرها.

أضاف “ردا على هذا العدوان، نفذتِ القوات البحرية وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ… عملية عسكرية نوعية ومشتركة اشتبكتْ من خلالِها مع حاملةِ الطائراتِ الأمريكيةِ ترومان… في شمالِ البحر الأحمر”.

الى ذلك، أعلن سريع إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز “أم كيو-9” أثناء “قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة” بغرب اليمن.

وكان الحوثيون أعلنوا ليل الأربعاء أن غارات نفذتها الولايات المتحدة في اليوم نفسه أسفرت عن مقتل شخص في رأس عيسى بالحديدة، غداة مقتل أربعة في ضربات استهدفت المحافظة نفسها.

لكن شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري قالت الخميس إنها “تلقت تقارير موثوقة” عن عدم تعرّض رأس عيسى لغارة أميركية.

وأعلنت واشنطن في 15 آذار/مارس عن عملية عسكرية ضد المتمردين اليمنيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية. وأفادت واشنطن بأنها قتلت عددا من كبار المسؤولين الحوثيين.

ومذاك الحين يعلن الحوثيون بانتظام تعرض المناطق الخاضعة لسيطرتهم لهجمات أميركية.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، يشنّ الحوثيون، في خطوة وضعوها في إطار إسنادهم الحركة الفلسطينية، عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ الدولة العبرية وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.

وتوعّد ترامب الحوثيين المدعومين من إيران بالقضاء عليهم، محذّرا طهران من استمرار تقديم الدعم لهم.

بور-آية-سعر/كام/الح