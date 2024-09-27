الحوثيون يعلنون شن هجمات على أهداف في إسرائيل ومدمرات أمريكية

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(رويترز) – قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران يوم الجمعة إنها استهدفت مدينتي تل أبيب وعسقلان في إسرائيل وثلاث مدمرات أمريكية في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيرة، وذلك دعما لقطاع غزة ولبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن بعد سماع دوي صفارات الإنذار.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي إن العمليات لن تتوقف إلا بعد توقف الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان.

وأضاف سريع أن الجماعة هاجمت تل أبيب بصاروخ باليستي وأطلقت طائرة مسيرة باتجاه عسقلان بجنوب إسرائيل.

وتابع قائلا “سننفذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي انتصارا لدماء إخواننا في فلسطين ولدماء إخواننا في لبنان… ولن نتوقف عن عمليات الإسناد العسكري خلال الأيام المقبلة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وكذلك على لبنان”.

وقال سريع في كلمة منفصلة نقلها التلفزيون إن الجماعة استهدفت في آن واحد ثلاث مدمرات أمريكية في البحر الأحمر باستخدام 23 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة. وذكر أن السفن الحربية كانت في طريقها لدعم إسرائيل.

ولم يرد الجيش الأمريكي بعد على طلب للتعقيب.

وقتلت الضربات الإسرائيلية على لبنان أكثر من 600 منذ يوم الاثنين في ظل تفاقم العنف بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران إلى أسوأ مستوياته منذ أكثر من 18 عاما.

ويطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل منذ ما يقرب من عام “إسنادا” للفلسطينيين وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تقاتل إسرائيل في قطاع غزة.