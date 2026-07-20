الحوثيون يعلنون فرض حصار بحري على السعودية

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دبي 20 يوليو تموز (رويترز) – أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم الاثنين فرض حصار بحري على السعودية، في خطوة تنذر بتصعيد الصراع في المنطقة وتعطيل إمدادات الطاقة والتجارة العالمية خارج منطقة الخليج.

وقالت الحركة إنها تعلن “حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة ‘الحصار بالحصار’ وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان”.

وذكر الحوثيون أن الحظر جاء ردا على استمرار السعودية في حصارها “الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا”.

ولم يصدر حتى الآن أي رد من السعودية.

ومن شأن الإغلاق الكامل لمضيق باب المندب، بوابة البحر الأحمر الجنوبية، أن يوقف صادرات النفط السعودية إلى آسيا، وقد يؤدي إلى انخفاض الإمدادات العالمية من النفط بواقع سبعة بالمئة.

وتسببت حرب إيران بالفعل في انخفاض هائل في تدفقات النفط العالمية، مما أدى إلى تراجع الإمدادات العالمية 10 بالمئة.

وقال المحلل اليمني محمد الباشا مؤسس (باشا ريبورت)، وهي مؤسسة استشارية متخصصة في المخاطر مقرها واشنطن، “السؤال الآن هو ما إذا كانوا سيبدأون في استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ السعودية. في هذه المرحلة، لا توجد إجابة واضحة”.

وأضاف “حتى لو لم تتعرض أي سفن للهجوم، فمن المرجح أن يؤدي الإعلان وحده إلى تعطيل حركة الشحن وإثارة حالة من الضبابية تتعلق بالموانئ السعودية. ويبقى السؤال الحاسم هو ما إذا كان الحوثيون سيتحولون من التهديد إلى الفعل المباشر”.

وأطلقت الحركة صواريخ على السعودية الأسبوع الماضي بعدما اتهمت المملكة بقصف مطار تحت سيطرتها، في خرق لهدنة دامت أربع سنوات في الصراع بين السعودية والحوثيين.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله وتيمور أزهري – إعداد نهى زكريا وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)