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الحوثيون يعلنون مواصلة حصار السفن الإسرائيلية وسط تقارير عن بيع أصول

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(رويترز) – قالت جماعة الحوثي في اليمن يوم الأحد إنها ستواصل حصارها البحري على السفن الإسرائيلية ردا على “معلومات استخباراتية” بشأن قيام شركات شحن إسرائيلية ببيع أصولها لشركات أخرى.

وتقول الجماعة المتحالفة مع إيران إنها تكثف هجماتها لدعم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية في صراعهما مع إسرائيل.

وذكر يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في كلمة نقلها التلفزيون “تؤكد المعلومات الاستخباراتية أن العديد من الشركات العاملة في الشحن البحري التابعة للعدو الإسرائيلي تعمل على بيع أصولها ونقل ممتلكاتها من سفن الشحن والنقل البحري إلى شركات أخرى أو تسجيلها بأسماء جهات أخرى”.

وأضاف أن الجماعة “لن تأخد في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن العدو الإسرائيلي وتحذر كافة الجهات المعنية من التعامل مع هذه الشركات أو السفن كونها تخضع للعقاب ومحظور عليها العبور من منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية المحددة في البيانات السابقة”.

وتابع قائلا “القوات المسلحة اليمنية مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهداف كافة السفن التابعة له أو المرتبطة به أو المتجهة إليه وأن هذا الحصار مستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية