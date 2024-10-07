الحوثيون يقولون إنهم أطلقوا صاروخين على يافا في وسط إسرائيل

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القدس (رويترز) – قال الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن يوم الاثنين إنهم أطلقوا صاروخين على يافا في وسط إسرائيل، وقالت إسرائيل إنها اعترضت صاروخا كان يستهدف المنطقة أُطلق من اليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا سطح-سطح تسبب في انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، مما دفع السكان إلى الفرار إلى الملاجئ.

وأضاف الجيش في بيان “بعد صفارات الإنذار التي دوت في عدد من المناطق في وسط إسرائيل، اعترض (سلاح الجو الإسرائيلي) بنجاح الصاروخ سطح-سطح الذي أطلق من اليمن”.

ولم يذكر البيان من أطلق الصاروخ.

وقال الحوثيون إن أحد الصاروخين كان من طراز فلسطين 2 وإنه “نجح في الوصول إلى هدفه”. وأضافوا أن الصاروخ الثاني كان من طراز ذو الفقار دون الإشارة إلى مصيره.

وقالت الجماعة اليمنية إن العملية “حققت أهدافها بنجاح”، وإنها استهدفت طائرات مسيرة في يافا وإيلات.

ولم تشر إسرائيل سوى إلى الصاروخ سطح-سطح الذي تسنى اعتراضه، دون الإشارة إلى طائرات مسيرة أو الصاروخ الثاني.

وتهاجم حركة الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على شمال اليمن إسرائيل بشكل متكرر على مدى عام منصرم قائلة إنها تفعل ذلك للتضامن مع الفلسطينيين في غزة.