الحوثيون يقولون إنهم هاجموا السفينة جروتون مجددا في خليج عدن

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(رويترز) – قالت حركة الحوثي اليمنية يوم السبت إنها هاجمت سفينة الحاويات “جروتون” التي ترفع علم ليبيريا للمرة الثانية في أحدث هجوم على حركة الشحن التجاري في خليج عدن.

ولم يحدد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان بثه التلفزيون تاريخ وقوع أحدث هجوم على السفينة جروتون.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة إن صاروخين انفجرا يوم الجمعة قرب السفينة على بعد 130 ميلا بحريا إلى الشرق من مدينة عدن اليمنية. وذكرت أن الطاقم بخير. ولم تذكر حدوث أضرار بالسفينة.

وقال سريع “نفذت العملية القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية… هذا الاستهداف هو الثاني للسفينة بعد استهدافها في الثالث من أغسطس الجاري”.

وأغرق الحوثيون سفينتين خلال حملة بالطائرات المسيرة والصواريخ مستمرة منذ تسعة أشهر وتستهدف حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويقول الحوثيون إنهم يشنون هجماتهم تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، مرجحين استمرارها إذا لم يتسن التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفي واحد من أحدث هجماتهم في الآونة الأخيرة، وجه الحوثيون عدة ضربات لناقلة النفط سونيون التي ترفع علم اليونان وعلى متنها نحو مليون برميل من النفط.