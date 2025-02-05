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الحوثيون ينددون بتصريحات ترامب حول غزة

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القاهرة (رويترز) – نددت جماعة الحوثي اليمنية يوم الأربعاء بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وقال المكتب السياسي للجماعة في بيان نقلته قناة المسيرة التابعة لها إن اليمن يقف “إلى جانب فلسطين كتفا بكتف في التصدي لكل أشكال العدوان على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”.

وقال ترامب يوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور واشنطن، إنه يرغب في أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة وتعيد تطويره بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية