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الحوثيون ينعون حسن نصر الله ويقولون إن “المقاومة لن تُكسر”

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القاهرة (رويترز) – نعت جماعة الحوثي في اليمن يوم السبت الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية على بيروت.

وقالت الحركة في بيان لها “المقاومة لن تُكسر والروح الجهادية للإخوة المجاهدين في لبنان وفي كل جبهات الإسناد ستقوى وستكبر”.

وأكدت جماعة حزب الله مقتل نصر الله بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتله في غارة جوية على بيروت يوم الجمعة.

وحزب الله والحوثيون جزء من محور المقاومة، وهو تحالف‭‭ ‬‬تكون على مدى سنوات من الدعم الإيراني ضد إسرائيل والنفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط.

ويشن الحوثيون هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن يقولون إنها تابعة لإسرائيل، في طرق الشحن الحيوية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر تشرين الثاني لإظهار دعمهم للفلسطينيين في الحرب في قطاع غزة.

وأطلقت الحركة التي تسيطر على شمال اليمن صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل عدة مرات، بعضها استهدف وسط إسرائيل لأول مرة.

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