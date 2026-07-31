الحوثيون ينفون التخطيط لفرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق باب المندب

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31 يوليو تموز (رويترز) – نفى مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي يديره الحوثيون في بيان التقاريرالتي أفادت بأنه يعتزم فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من هذا القبيل، وأن المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي لا يزال مجانيا.

ويأتي هذا البيان في أعقاب تقرير نشرته رويترز يوم الأربعاء، نقلا عن مصادر إقليمية، أفاد بأن الحوثيين المتحالفين مع إيران يدرسون فرض رسوم على السفن التجارية التي تبحر عبر جنوب البحر الأحمر، بعد إعلانهم حصارا بحريا على السعودية الأسبوع الماضي.

(تغطية صحفية محمد الغباري – إعداد مروة سلام للنشرة العربية)