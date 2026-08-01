الحوثيون ينفون التخطيط لفرض رسوم على المرور عبر مضيق باب المندب

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أول أغسطس آب (رويترز) – نفى مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي يديره الحوثيون في اليمن في بيان اليوم السبت التقاريرالتي أفادت بأنه يعتزم فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من هذا القبيل، وأن المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي لا يزال مجانيا.

ويأتي هذا البيان في أعقاب تقرير نشرته رويترز يوم الأربعاء، نقلا عن مصادر إقليمية، أفاد بأن الحوثيين المتحالفين مع إيران يدرسون فرض رسوم على السفن التجارية التي تبحر عبر جنوب البحر الأحمر، بعد أسبوع من إعلانهم حصارا بحريا على السعودية.

وكانت المصادر في تقرير رويترز قد ذكرت أن اقتراح فرض رسوم جرت مناقشته مع مسؤولين إيرانيين خلال زيارة قام بها مسؤولون من جماعة الحوثي إلى طهران في يوليو تموز، على الرغم من عدم تحديد إطار زمني للتنفيذ.

وقال مركز تنسيق العمليات الإنسانية إن خدمة العبور الآمن للسفن “مجانية واختيارية”.

وقال المركز في بيانه إنه يؤكد بصورة قاطعة أن “أي شخص أو جهة تطلب دفع مبالغ مالية مقابل عبور مضيق باب المندب أو مقابل تصريح العبور الآمن لا يمثل الجمهورية اليمنية ولا مركز تنسيق العمليات الإنسانية بأي صفة كانت”.

وأضاف المركز أنه يدعو “شركات الشحن إلى عدم دفع أي مبالغ أو تقديم أي بيانات إلى أي أشخاص أو جهات غير مخولة”.

(تغطية صحفية محمد الغباري – إعداد مروة سلام للنشرة العربية)