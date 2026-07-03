الحوثيون يهددون بضرب أهداف سعودية بعد التصدي لطائرات حربية

reuters_tickers

المشاركة

2دقائق

3 يوليو تموز (رويترز) – قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية في بيان إن الجماعة تصدت اليوم الجمعة “لتشكيل من الطيران الحربي” السعودي، قالت إنه حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي.

وأضاف سريع أن الجماعة المتحالفة مع إيران حذرت من أنها ستستهدف المطارات السعودية والمصالح الحيوية برا وبحرا إذا واصلت السعودية انتهاكاتها للمجال الجوي اليمني.

وأكد سريع أن الرحلات الجوية بين صنعاء وطهران ستستمر “مهما كانت النتائج والتداعيات”.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في وقت سابق اليوم الجمعة أن طائرة إيرانية وصلت إلى صنعاء ونقلت الوفد الرسمي للجماعة إلى طهران لحضور جنازة الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي.

وكان من بين الركاب الآخرين على الطائرة أكثر من 200 مريض.

وقادت السعودية تحالفا عسكريا تدخل في اليمن عام 2015 بعدما سيطر الحوثيون المتحالفون مع إيران على العاصمة صنعاء.

وأظهر الحوثيون قدراتهم في مجالي الصواريخ والطائرات المسيّرة خلال حرب اليمن عبر شن هجمات على السعودية استهدفت منشآت نفطية وبنية تحتية حيوية.

(تغطية صحفية إيمان أبو حصيرة – إعداد أيمن سعد مسلم ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)