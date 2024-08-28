الحوثيون يوافقون على السماح لسفن إنقاذ بالوصول إلى الناقلة سونيون

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من ميشيل نيكولز ومحمد الغباري

الأمم المتحدة (رويترز) – قالت بعثة إيران بالأمم المتحدة يوم الأربعاء إن جماعة الحوثي اليمنية وافقت على السماح لزوارق قطر وسفن إنقاذ بالوصول إلى ناقلة النفط المتضررة بالبحر الأحمر سونيون.

وكان الحوثيون المتحالفون مع طهران قد هاجموا السفينة التي ترفع علم اليونان الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون في مجال الشحن إن الناقلة سونيون تحمل 150 ألف طن أو مليون برميل من النفط الخام وتشكل خطرا بيئيا. وفي حالة حدوث تسرب للنفط، فمن المحتمل أن يكون من بين أكبر التسربات النفطية من سفينة في التاريخ المسجل.

وأشارت البعثة الإيرانية إلى أن عدة دول “تواصلت لتطلب من أنصار الله (الحوثيين) هدنة مؤقتة لدخول زوارق القطر وسفن الإنقاذ إلى منطقة الحادث”.

وتابعت “مراعاة للمخاوف الإنسانية والبيئية، وافق أنصار الله على هذا الطلب”.

وصرح المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام لرويترز يوم الأربعاء بأنه “بعد تواصل عدة جهات دولية معنا خصوصا الأوروبية تم السماح لهم بسحب سفينة النفط المحترقة سونيون تفاديا لوقوع أضرار بالبيئة البحرية”.

لكنه أوضح أنه “لا توجد هدنة مؤقتة ولا شيء. فقط يسحبوا السفينة وخلاص”.

وكانت الناقلة سونيون قد تعرضت الأسبوع الماضي لقصف بعدة مقذوفات قبالة ساحل مدينة الحديدة اليمنية. ووردت تقارير متضاربة بشأن تسرب النفط من السفينة. ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل مما إذا كان النفط قد تسرب منها.

وقال الحوثيون الذين يسيطرون على أكثر مناطق اليمن اكتظاظا بالسكان إنهم هاجموا الناقلة. وبدأوا في شن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة. وخلال أكثر من 70 هجوما، أغرقوا سفينتين واحتجزوا أخرى وقتلوا ثلاثة بحارة على الأقل.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الثلاثاء إن طرفا ثالثا حاول إرسال قاطرتين للمساعدة في إنقاذ الناقلة لكن الحوثيين هددوا بمهاجمتهما.