الحياة تعود إلى طبيعتها في عاصمة النيجر غداة الهجوم على مطارها

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عادت الحياة إلى طبيعتها الجمعة في النيجر غداة هجوم جديد على مطار العاصمة نيامي أوقع قتلى وجرحى، أعلنت جماعة نصرة الاسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عنه.

ويحكم النيجر منذ ثلاث سنوات مجلس عسكري يسعى لاحتواء العنف الجهادي الذي يهز الدولة الواقعة في غرب إفريقيا منذ قرابة عشر سنوات.

وفي 29 كانون الثاني/يناير، استُهدف مطار ديوري هاماني الدولي وقاعدة مجاورة للطائرات المسيرة، بهجوم غير مسبوق تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل، وتصدت له القوات المسلحة النيجرية بدعم من قوات روسية.

وقتل 20 مسلحا وأصيب أربعة جنود في ذلك الهجوم، بحسب السلطات. أما هجوم الخميس الذي نفذته جماعة نصرة الاسلام والمسلمين، فأدى إلى مقتل 13 شخصا على الاقل.

وأفاد مصدر في المطار الجمعة بأن الإجراءات الأمنية عُزّزت حوله.

وأشار أحد موظفي شركات الطيران إلى أن “حركة الطائرات استؤنفت منذ الخميس.

وفي وسط عاصمة النيجر التي يشكّل المسلمون الغالبية الساحقة من سكانها، صدحت اصوات آذان الجمعة عبر مكبّرات الصوت.

وبدأت بلدية نيامي بتنفيذ “حملة واسعة من عمليات التفتيش على الطرق” تستهدف خصوصا “سيارات الأجرة غير الشرعية”.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع بأن منفذي هجوم الخميس وصلوا إلى الموقع المستهدف بسيارات أجرة وشاحنة صغيرة.

وقتل 11 جنديا على الأقل ومدنيان واصيب أربعة أشخاص في الهجوم على مطار ديوري هاماني الدولي في نيامي، فيما بلغ عدد القتلى من منفذيه 22، وأوقِف نحو عشرين مشتبهًا بهم، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية.

ودان الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وبنين المجاورة الهجوم، وكذلك الولايات المتحدة والجزائر، بحسب وسائل إعلام نيجرية.

بور/ب ح/ب ق