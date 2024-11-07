الخارجية: أمريكا تحدثت مع إسرائيل حول قناة لمناقشة الضرر على المدنيين بغزة

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع إسرائيل الأسبوع المنصرم حول عقد أول اجتماع باستخدام قناة اقترحت واشنطن إنشاءها لإثارة ومناقشة الحوادث التي يقع فيها الضرر على المدنيين في قطاع غزة.

ولم ينعقد الاجتماع الأول بعد، لكن ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال للصحفيين إن واشنطن تأمل في عقد الاجتماع حضوريا خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.

واقترحت واشنطن تدشين قناة جديدة “لإثارة ومناقشة الوقائع التي يلحق فيها الضرر بالمدنيين” مع إسرائيل في رسالة من وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن الشهر الماضي. وحددت الرسالة مهلة لإسرائيل لمدة شهر لكي تتخذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في غزة وإلا ستواجه قيودا محتملة على الدعم العسكري الأمريكي.