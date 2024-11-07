مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الخارجية: أمريكا تحدثت مع إسرائيل حول قناة لمناقشة الضرر على المدنيين بغزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع إسرائيل الأسبوع المنصرم حول عقد أول اجتماع باستخدام قناة اقترحت واشنطن إنشاءها لإثارة ومناقشة الحوادث التي يقع فيها الضرر على المدنيين في قطاع غزة.

ولم ينعقد الاجتماع الأول بعد، لكن ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال للصحفيين إن واشنطن تأمل في عقد الاجتماع حضوريا خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.

واقترحت واشنطن تدشين قناة جديدة “لإثارة ومناقشة الوقائع التي يلحق فيها الضرر بالمدنيين” مع إسرائيل في رسالة من وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن الشهر الماضي. وحددت الرسالة مهلة لإسرائيل لمدة شهر لكي تتخذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في غزة وإلا ستواجه قيودا محتملة على الدعم العسكري الأمريكي.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
306 إعجاب
201 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
100 إعجاب
79 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
56 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية