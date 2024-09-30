الخارجية: إسرائيل تبلغ أمريكا بعدد من العمليات

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واشنطت (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بعدد من العمليات وناقشا تقارير عن عمليات برية وإن إسرائيل أبلغت واشنطن بأن العمليات محدودة وتركز على البنية التحتية لجماعة حزب الله بالقرب من الحدود مع لبنان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر لصحفيين يوم الاثنين “يبلغوننا بعدد من العمليات… معلوماتي أني رأيت تقارير عن عمليات برية. أجرينا بعض المحادثات معهم بشأنها. وأخبرونا في هذا الوقت أن هذه عمليات محدودة تركز على البنية التحتية لحزب الله بالقرب من الحدود. لكننا نجري محادثات مستمرة معهم حول هذا الأمر”.