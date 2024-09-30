مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الخارجية: إسرائيل تبلغ أمريكا بعدد من العمليات

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطت (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بعدد من العمليات وناقشا تقارير عن عمليات برية وإن إسرائيل أبلغت واشنطن بأن العمليات محدودة وتركز على البنية التحتية لجماعة حزب الله بالقرب من الحدود مع لبنان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر لصحفيين يوم الاثنين “يبلغوننا بعدد من العمليات… معلوماتي أني رأيت تقارير عن عمليات برية. أجرينا بعض المحادثات معهم بشأنها. وأخبرونا في هذا الوقت أن هذه عمليات محدودة تركز على البنية التحتية لحزب الله بالقرب من الحدود. لكننا نجري محادثات مستمرة معهم حول هذا الأمر”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
151 إعجاب
109 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
32 إعجاب
31 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية