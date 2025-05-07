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الخارجية: إيران ترحب بوقف الهجمات الأمريكية على اليمن

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(رويترز) – قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يوم الأربعاء إن بلاده ترحب بوقف الهجمات الأمريكية على اليمن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستتوقف عن قصف الحوثيين المتحالفين مع إيران.

وقال ترامب إن الحوثيين وافقوا على وقف تعطيل الممرات الملاحية المهمة في الشرق الأوسط.

وبموجب اتفاق بوساطة سلطنة عمان، لن يستهدف أي من الولايات المتحدة أو الحوثيين أيا من الطرفين، بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية