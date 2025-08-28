الخارجية: إيران تندد بقرار الترويكا الأوروبية تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات

(رويترز) – ذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران ترفض وتندد بإطلاق بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الخميس عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي.

وأضافت الوزارة “قرار مجموعة الدول الأوروبية الثلاث سيقوض بشدة عملية التواصل والتعاون الحالية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأردفت قائلة إن هذا “التصعيد الاستفزازي وغير الضروري” سيُقابل بردود فعل مناسبة.

