الخارجية: الإمارات ترحب بجهود السعودية لدعم الأمن في اليمن

3دقائق

دبي 26 ديسمبركانون الأول (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الجمعة إن الإمارات ترحب بالجهود التي تبذلها السعودية لدعم الأمن والاستقرار في اليمن، مضيفة أنها تظل ملتزمة بدعم الاستقرار في البلاد.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو الجماعة الانفصالية الجنوبية الرئيسية في اليمن والذي يحظى بدعم من أبوظبي، قد طرد الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والمعترف بها دوليا من مقرها في عدن في وقت سابق من الشهر، معلنا السيطرة على مساحات واسعة في الجنوب.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان “رحبت الإمارات العربية المتحدة بالجهود الأخوية التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وثمنت دورها في خدمة مصالح الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته المشروعة نحو الاستقرار والازدهار”.

وأضافت “أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم كل ما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في اليمن، بما ينعكس إيجابا على أمن المنطقة وازدهارها”.

وقالت السعودية أمس الخميس إنها لا تزال تأمل أن ينهي المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن التصعيد ويسحب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة بشرق اليمن.

ووصل وفد عسكري سعودي إماراتي مشترك إلى عدن في 12 ديسمبر كانون الأول لمناقشة تدابير الهدف منها هو تهدئة التوتر.

وقالت السعودية إنه جرى إرسال الوفد “لوضع الترتيبات اللازمة” لضمان عودة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين.

وأضافت أن الجهود لا تزال متواصلة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه .

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في البداية جزءا من التحالف الذي تقوده السعودية والذي تدخل في اليمن عام 2015 ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. ‬لكن موقف المجلس من الحكومة تحول وسعى إلى إقامة حكم ذاتي في الجنوب.

ويعاني اليمن بالفعل من ويلات حرب أهلية منذ عام 2014، تمكن خلالها الحوثيون من السيطرة على الجزء الشمالي من البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء، بعدما دفع الحكومة المدعومة من السعودية إلى الفرار جنوبا.

وكان اليمن، الذي يقع بين السعودية وممر ملاحي مهم على البحر الأحمر، مقسما إلى دولتين في الشمال والجنوب حتى عام 1990.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد مروة سلام ودعاء محمد ونهى زكريا للنشرة العربية)