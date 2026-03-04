The Swiss voice in the world since 1935
الخارجية: روبيو تحدث إلى نظيره السعودي لبحث التطورات بالمنطقة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

4 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء أن الوزير ماركو روبيو تحدث إلى نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وناقشا التهديدات الإيرانية للاستقرار الإقليمي فضلا عن تطورات أخرى في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيجوت في بيان “عبر روبيو عن امتنانه لوزير الخارجية السعودي بشأن رد المملكة على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في الرياض”.

وأضاف “ناقش (الوزيران) أيضا التهديدات المستمرة التي يشكلها النظام الإيراني على الاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى تطورات أخرى في المنطقة”.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

