الخارجية: سوريا تندد “بالتوغل العسكري” الإسرائيلي في ريف دمشق

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة (رويترز) – ذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية السورية يوم الاثنين أن سوريا تستنكر بشدة ما وصفته “بالتوغل العسكري” الإسرائيلي في ريف دمشق.

وأجرى الجانبان في الآونة الأخيرة محادثات لتهدئة الصراع في جنوب سوريا.

وجاء في البيان أن “هذا التصعيد الخطير يعد تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين، ويجسد مجددا النهج العدواني الذي تنتهجه سلطات الاحتلال (إسرائيل)”.

وأضاف “تجدد (الوزارة) دعوتها إلى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لردع سلطات الاحتلال عن ممارساتها العدوانية، وضمان مساءلتها وفقا لأحكام القانون الدولي”.

(تغطية صحفية جيداء طه وتالا رمضان – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)

