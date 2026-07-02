الخارجية: مشرع صيني رفيع المستوى سيحضر جنازة خامنئي

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بكين 2 يوليو تموز (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إن المشرع الصيني رفيع المستوى خه وي سيحضر جنازة الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي في طهران.

ويتولى خه منصب نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهي الهيئة التشريعية العليا في الصين.

وقتل خامنئي في اليوم الأول من الغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية على إيران في 28 فبراير شباط. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية في وقت سابق من الشهر بأن جنازته ستبدأ في طهران يوم الرابع من يوليو تموز وتنتهي بدفنه في مسقط رأسه في مدينة مشهد شمال شرق البلاد في التاسع من يوليو تموز.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)