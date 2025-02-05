الخارجية: موقف السعودية بشأن قيام الدولة الفلسطينية ثابت لا يتزعزع

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(رويترز) – قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة لن تقيم علاقات مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية، مؤكدة أن موقف المملكة في هذا الصدد ثابت لا يتزعزع و”ليس محل تفاوض أو مزايدات”.

وأضافت في بيان “تؤكد وزارة الخارجية أن موقف المملكة العربية السعودية من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع، وقد أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال”