الخارجية الأسترالية تطلب من أسر دبلوماسييها مغادرة إسرائيل ولبنان

2دقائق

القدس 25 فبراير شباط (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأسترالية اليوم الأربعاء إنها طلبت من أسر الدبلوماسيين الأستراليين في إسرائيل ولبنان مغادرة البلدين، مشيرة إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة.

وقالت الحكومة عبر منصة إكس إنها عرضت خيار المغادرة الطوعية لأسر الدبلوماسيين في الإمارات والأردن وقطر.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسباب إمكانية شن هجوم على إيران في خطابه أمام الكونجرس أمس الثلاثاء، قائلا إنه لن يسمح لما وصفه بأكبر راع للإرهاب في العالم بامتلاك سلاح نووي.

استأنفت إيران والولايات المتحدة المفاوضات في وقت سابق من هذا الشهر، في وقت تعزز واشنطن فيه قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط. وهددت إيران بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة إذا تعرضت لهجوم، إلا أن وزير الخارجية الإيراني قال أمس الثلاثاء إن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن “في متناول اليد” إذا كانت الأولوية للدبلوماسية.

وقالت وزارة الخارجية إن الحكومة الأسترالية تواصل نصح مواطنيها في إسرائيل ولبنان بالمغادرة بينما لا تزال خيارات (رحلات الطيران) التجارية متاحة.

وأعلنت الوزارة عن ذلك في سلسلة من المنشورات على حساب سمارت ترافلر التابع لها على منصة إكس.

(إعداد محمد علي فرج وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)