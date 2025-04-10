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الخارجية الأمريكية: اجتماع السبت سيحدد مدى جدية إيران

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واشنطن (رويترز) – قالت تامي بروس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن الاجتماع المقرر بين الولايات المتحدة وإيران يوم السبت سيحدد مدى جدية طهران ولم يستبعد إجراء المزيد من المحادثات بين البلدين.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت المحادثات ستقتصر على تلك المزمعة يوم السبت، قالت بروس “أعتقد أن ما سيحدث يوم السبت سيحدد ما إذا كان هناك المزيد. حاليا، هذا اجتماع مُرتب. إنه ليس جزءا من مخطط أو إطار عمل أوسع. إنه اجتماع لتحديد مدى جدية الإيرانيين”.

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