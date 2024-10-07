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الخارجية الأمريكية: العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان لا تزال محدودة

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن التقديرات الأمريكية تشير إلى أن العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان لا تزال محدودة حتى الآن وذلك في الوقت الذي تستعد القوات الإسرائيلية على ما يبدو لتوسيع نطاق اجتياح جنوب لبنان في الذكرى الأولى لحرب غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين إن واشنطن تتوقع من إسرائيل أن تستهدف حزب الله في لبنان بطريقة تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وتقلل من الخسائر بين المدنيين.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية