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الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة أثارت قضية حملة القصف في بيروت مع إسرائيل

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة أثارت مخاوفها مع إسرائيل إزاء حملة القصف التي تشنها في بيروت، مضيفة أن عدد الضربات انخفض خلال الأيام القليلة الماضية لكن واشنطن ستواصل المراقبة بعناية شديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر إنه على الرغم من شن إسرائيل ضربات قد تعتبرها واشنطن مناسبة، فقد أوضحت للحكومة الإسرائيلية أن لديها مخاوف بشأن طبيعة حملة القصف التي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين في الأسابيع القليلة الماضية.

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