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الخارجية الأمريكية: بدء المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في روما

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4 أغسطس آب (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت إن الجولة الأحدث من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان بدأت اليوم الثلاثاء في روما، وستستمر حتى يوم الخميس.

وكتب بيجوت في منشور على إكس “تظل الولايات المتحدة ملتزمة التزاما كاملا بدعم الحكومتين في المضي قدما بهذه العملية بما يحقق أمنا دائما للبلدين، ويقضي على التهديدات الأمنية لإسرائيل، ويعيد سلطة الدولة اللبنانية على جميع أنحاء الجنوب”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

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