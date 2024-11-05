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الخارجية الأمريكية: بلينكن حث إسرائيل على زيادة مساعدات غزة بدرجة كبيرة

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الاثنين وحثه على اتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة المساعدات الإنسانية في غزة بشكل كبير.

وقالت وزارة الخارجية بعد المكالمة “استعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل حتى الآن وحث على اتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير واستدامتها – بما في ذلك الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات الأساسية – للمدنيين في جميع أنحاء غزة”.

وذكرت الوزارة في بيان أن بلينكن “أكد على أهمية إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، فضلا عن رسم مسار إلى الأمام في فترة ما بعد الصراع يسمح للسكان الفلسطينيين في غزة بإعادة بناء حياتهم وتعزيز الحكم والأمن وإعادة الإعمار”.

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