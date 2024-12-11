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الخارجية الأمريكية: بلينكن يتوجه الأربعاء إلى الأردن وتركيا لإجراء محادثات حول سوريا

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه إلى الأردن وتركيا يوم الأربعاء لإجراء محادثات بشأن سوريا، بعد أن أطاح مقاتلو المعارضة السورية بالرئيس المستبد بشار الأسد يوم الأحد.

وذكرت الوزارة في بيان أن بلينكن، الذي سيزور العقبة بالأردن وأنقرة بتركيا حتى الجمعة، سيناقش أيضا التطورات الإقليمية بما في ذلك في إسرائيل وغزة ولبنان.

وقال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيسافر أيضا إلى إسرائيل يوم أربعاء.

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