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الخارجية الأمريكية: روبيو يلتقي بنظيره السوري ويناقشان إسرائيل وحقوق الإنسان

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أنطاليا (تركيا) (رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو التقى بنظيره السوري أسعد حسن الشيباني في تركيا يوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان “رحب روبيو بدعوات الحكومة السورية للسلام مع إسرائيل وبالجهود المبذولة لإنهاء النفوذ الإيراني في سوريا وبالالتزام بالكشف عن مصير المواطنين الأمريكيين المفقودين أو القتلى في سوريا والقضاء على جميع الأسلحة الكيماوية”.

وأضافت الوزارة “أكد الوزير على الأهمية الشديدة لحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم”.

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