الخارجية الأمريكية: شركاؤنا في قطر سيعملون على مشاركة حماس بمحادثات وقف إطلاق النار

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واشنطن (رويترز) – قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين يوم الثلاثاء إن الشركاء في قطر أكدوا لواشنطن أنهم سيعملون على أن يكون لحماس تمثيل في محادثات وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع مضيفا أن الولايات المتحدة تتوقع تماما أن تمضي المحادثات قدما.

تطالب حماس بخطة قابلة للتطبيق لتنفيذ الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو أيار بدلا من إجراء المزيد من المحادثات.

وقال مسؤول في حماس لرويترز إن تقريرا لشبكة (سي.إن.إن) أفاد بأن الحركة تعتزم الحضور يوم الخميس خاطئ.