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الخارجية الأمريكية: لا تغيير فيما يتعلق بسياستنا تجاه الأسد

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن سياسة واشنطن تجاه الرئيس السوري بشار الأسد لم تتغير ووصفته بأنه دكتاتور يده ملطخة بالدماء، لكنها رفضت تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد إزاحته عن السلطة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في حديثه للصحفيين في إفادة دورية أن الولايات المتحدة تريد أن ترى خفض التصعيد وحماية المدنيين، كما ترغب في نهاية المطاف في رؤية عملية سياسية في سوريا يتمكن من خلالها الشعب السوري من اختيار قادته.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية