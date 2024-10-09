الخارجية الأمريكية: لبنان ينبغي ألا يتحول إلى غزة أخرى

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واشنطن (رويترز) – حذرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء من أنه سيكون من غير المقبول أن يتطور التوغل العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان إلى وضع مماثل لحربها في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين في إفادة دورية عندما سئل عن تعليقات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء “لا يمكننا وما ينبغي لنا أن نرى الوضع في لبنان يتحول إلى شبيه للوضع في غزة. هذا بالطبع لن يكون مقبولا”.

وأضاف “أوضح تماما أنه ينبغي ألا يكون هناك أي نوع من العمل العسكري في لبنان يشبه ما يحدث في غزة ويخلف نتيجة تشبه غزة”.

وقال نتنياهو يوم الثلاثاء في كلمة مصورة موجهة إلى الشعب اللبناني إن جماعة حزب الله أصبحت أضعف مما كانت عليه منذ سنوات عديدة وحث اللبنانيين على “استعادة بلدهم”.

وقال نتنياهو “لا تسمحوا لهؤلاء الإرهابيين بتدمير مستقبلكم أكثر مما فعلوا بالفعل. لديكم فرصة لإنقاذ لبنان قبل أن يسقط في هاوية حرب طويلة تؤدي إلى دمار ومعاناة مثلما نرى في غزة. ليس بالضرورة أن تؤول الأمور إلى ذلك”.

وتسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في مقتل ما يقرب من 42000 فلسطيني منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وفقا لوزارة الصحة في القطاع. كما أدى إلى نزوح نحو 2.3 مليون شخص وتسبب في أزمة إنسانية وانتشار الجوع وانهيار الرعاية الصحية والبنية التحتية الأساسية.

اقتحم مسلحون بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وبدأت جماعة حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل في الثامن من أكتوبر تشرين الأول الماضي فيما قالت إنه تضامن مع حماس.

وردت إسرائيل بغارات متواصلة استهدفت معقل الجماعة اللبنانية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، قبل أن تبدأ التوغل البري في جنوب لبنان.