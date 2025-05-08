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الخارجية الأمريكية: نحن على بعد خطوات من حل يمكننا من إيصال المساعدات لغزة

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن التوصل إلى حل لإيصال المساعدات الغذائية إلى غزة “على بُعد خطوات”، وإن إعلانا سيصدر قريبا، لكنها لم توضح تفاصيل الخطة.

وانتقد قادة أوروبيون ومنظمات إغاثة خطط إسرائيل للسيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة والاستعانة بشركات خاصة لتوصيل الغذاء للسكان، بعد شهرين من منع الجيش دخول الإمدادات إلى القطاع.

ولم تُقدم إسرائيل سوى تفاصيل قليلة عن خططها الخاصة بالمساعدات.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية