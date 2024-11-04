الخارجية الأمريكية: نشعر بقلق بالغ إزاء تزايد عنف المستوطنين بالضفة الغربية

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واشنطن (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر يوم الاثنين إن الولايات المتحدة “تشعر بقلق بالغ” إزاء التقارير الواردة عن تزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت تصريحات ميلر بعد أن أشعل مستوطنون يهود النار في سيارات على مشارف مدينة رام الله.

وأضاف أن الولايات المتحدة نقلت هذه المخاوف بوضوح للحكومة الإسرائيلية قائلا إنه يتعين على السلطات هناك أن تبذل قصارى جهدها لتهدئة الوضع ومحاسبة جميع الجناة.