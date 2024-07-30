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الخارجية الأمريكية: نواصل المساعي الدبلوماسية لتجنب التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

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(رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستواصل المساعي الدبلوماسية لتجنب تصعيد الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل في إفادة صحفية “نواصل العمل نحو التوصل لحل دبلوماسي يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى ديارهم والعيش في سلام وأمن. نريد بالتأكيد تجنب أي نوع من التصعيد”.

وجاءت تعليقاته بعد أن أفادت مصادر أمنية لبنانية بوقوع ضربة استهدفت قائدا كبيرا لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

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