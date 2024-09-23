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الخارجية الأمريكية: واشنطن تبدي قلقها بشأن إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله

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واشنطن (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق حيال مداهمة الجيش الإسرائيلي لمكتب قنوات الجزيرة التلفزيونية في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأضاف المتحدث أن “هذا الإجراء يتعارض مع ما تبديه الولايات المتحدة من دعم لحرية الصحافة في الضفة الغربية وجميع أنحاء العالم”.

وقال إن الولايات المتحدة لا تزال تجمع المعلومات عن عملية الجيش الإسرائيلي يوم الأحد.

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