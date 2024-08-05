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الخارجية الأمريكية: واشنطن تبعث برسائل تطالب إيران بعدم التصعيد

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واشنطن (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تبعث برسائل من خلال اتصالاتها الدبلوماسية تطالب فيها بعض الدول بإبلاغ إيران بأن التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحتها.

وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث يوم الاثنين إلى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي فيما يتعلق بالتوتر في الشرق الأوسط.

ولم يذكر ميلر ما إذا كانت رسائل واشنطن قد وصلت إلى إيران أم لا.

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