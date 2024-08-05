الخارجية الأمريكية: واشنطن حثت بعض الدول على مطالبة إيران بعدم التصعيد

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واشنطن (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر يوم الاثنين إن الولايات المتحدة حثت بعض الدول من خلال اتصالاتها الدبلوماسية على إبلاغ إيران بأن التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحتها.

وأضاف ميلر في إفادة صحفية أن هذه “لحظة حرجة” بالنسبة للمنطقة وأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يجري اتصالات هاتفية للمساعدة في تهدئة التوتر، لكنه قال أيضا إن واشنطن تستعد لجميع الاحتمالات.

واغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي وهو الهجوم الذي أثار تهديدات بالانتقام من اسرائيل وأثار المزيد من المخاوف من تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.

وتتهم إيران إسرائيل باغتيال هنية وقالت إنها “ستعاقبها”.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن عملية الاغتيال. وتدعم إيران كلا من حماس، التي تخوض حربا مع إسرائيل في غزة، وجماعة حزب الله اللبنانية التي قُتل قائد عسكري كبير بها في غارة إسرائيلية على بيروت الأسبوع الماضي.

وتحدث بلينكن يوم الاثنين إلى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي فيما يتعلق بالتوتر في الشرق الأوسط.

وأضاف ميلر “واحدة من النقاط… التي تناولناها هي حث الدول على تمرير رسائل إلى إيران ومطالبة هذه الدول بتوضيح الأمر لإيران بأنه ليس من مصلحتها على الإطلاق تصعيد هذا الصراع أو شن هجوم آخر على إسرائيل”.

ولم يوضح ميلر ما إذا كانت رسائل واشنطن قد وصلت إلى إيران أم لا.

وأضاف “أتوقع أن يمرر بعضهم هذه الرسالة وتوضيح هذه النقطة للحكومة الإيرانية”.