الخارجية الأمريكية: واشنطن عبرت لإسرائيل عن قلقها من حملة القصف على بيروت

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من حميرة باموق

واشنطن (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعارض حملة القصف التي نفذتها إسرائيل في بيروت خلال الأسابيع القليلة الماضية، وعبرت على نحو خاص عن قلقها بشأن عدد القتلى في صفوف المدنيين.

وأضاف ميلر “هناك ضربات محددة من المناسب لإسرائيل تنفيذها. ولكن عندما يتعلق الأمر بنطاق وطبيعة حملة القصف التي شهدناها في بيروت خلال الأسابيع القليلة الماضية، فهذا شيء أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بالقلق تجاهه ونعارضه”.

وتابع دون الخوض في التفاصيل أن عدد القتلى من المدنيين كان ضمن بواعث القلق لدى واشنطن.

وتمثل تعليقات ميلر نبرة أكثر صرامة من التي تبنتها واشنطن مؤخرا تجاه العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، والتي تقول إسرائيل إنها تهدف إلى إضعاف جماعة حزب الله المدعومة من إيران ودفع مقاتليها شمالا بعيدا عن الحدود.

وصعّدت إسرائيل من حملتها الجوية على لبنان بصورة كبيرة في الأسابيع القليلة الماضية، إذ استهدفت ما قالت إنها معاقل لحزب الله في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومنطقة سهل البقاع في الشرق. وتعرضت مناطق أخرى من لبنان للقصف.

ودارت الأعمال القتالية على امتداد الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل منذ أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي بالتوازي مع العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والتي بدأت بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الهجمات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 2350 شخصا على مدار عام، وأدت إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص في لبنان. وسقط أغلب القتلى منذ أواخر سبتمبر أيلول عندما وسعت إسرائيل حملتها العسكرية.

وأوضح ميلر أن واشنطن شهدت تراجع القصف الإسرائيلي لبيروت في الأيام القليلة الماضية، مضيفا أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الوضع.

وقال “رأينا تراجعا لها (عمليات القصف) خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما لا يمثل تنبؤا بما سيحدث في المستقبل”.