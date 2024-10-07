الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تريد أن تتعرض قوات حفظ السلام في لبنان للخطر

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من حميرة باموق

واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة لا تريد أن تتعرض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان للخطر بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك التعرض لهجوم إسرائيلي، وأضافت أن قوات حفظ السلام تلعب دورا هاما في إرساء الأمن في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن التقديرات الأمريكية تشير إلى أن العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان لا تزال محدودة حتى الآن وذلك في الوقت الذي تستعد القوات الإسرائيلية على ما يبدو لتوسيع نطاق اجتياح جنوب لبنان في الذكرى الأولى لحرب غزة.

وأضاف أن واشنطن أوضحت لإسرائيل أنها تريد استمرار عمل الطرق المؤدية إلى مطار بيروت.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في بيان يوم الأحد إنها تشعر بقلق عميق إزاء ما أسمته “أحدث الأنشطة” التي تقوم بها إسرائيل بالقرب من موقع البعثة داخل لبنان.

وقال ميلر للصحفيين يوم الاثنين “لا نريد أن نرى قوات اليونيفيل تتعرض للخطر بأي شكل من الأشكال. تلعب قوات اليونيفيل دورا مهما في إرساء الأمن في لبنان”.

والقوة موجودة بتفويض من مجلس الأمن لمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء المنطقة خالية من الأسلحة والأفراد المسلحين بخلاف الأفراد المنتمين للحكومة اللبنانية. وأثار ذلك خلافا مع حزب الله المدعوم من إيران، والذي يسيطر فعليا على جنوب لبنان.

ووفقا لمقتطف من رسالة اطلعت رويترز عليها، طلب الجيش الإسرائيلي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي الاستعداد للانتقال لمسافة تزيد عن خمسة كيلومترات من الحدود بين إسرائيل ولبنان، المعروفة باسم الخط الأزرق، “في أقرب وقت ممكن، من أجل الحفاظ على سلامتكم”.

وقال رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس إن القوات لا تزال في مكانها وإنها رابط الاتصال الوحيد بين جيشي البلدين.

ويتحول التركيز في الحرب بشكل متزايد باتجاه الشمال إلى لبنان حيث تتبادل القوات الإسرائيلية إطلاق النار مع حزب الله منذ أطلقت الجماعة المدعومة من إيران وابلا من الصواريخ دعما لحماس في الثامن من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وبدأ الأمر بتبادل محدود لإطلاق النار يوميا ثم تطور إلى قصف مقر حزب الله في بيروت وهجوم بري على القرى الحدودية بهدف القضاء على مقاتلي الحزب والسماح بعودة عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من منازلهم في الشمال.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص في الأسبوعين الماضيين إلى انتقال جماعي من جنوب لبنان حيث نزح أكثر من مليون شخص.