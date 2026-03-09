الخارجية الأمريكية تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة السعودية

واشنطن 9 مارس آذَار (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد إنها أمرت الدبلوماسيين الأمريكيين غير الأساسيين وأفراد عائلات موظفي الحكومة الأمريكية بمغادرة السعودية بسبب مخاطر أمنية.

بدأت الولايات المتحدة سحب موظفيها غير الأساسيين من دول الخليج العربية يوم الاثنين الماضي بعد ثلاثة أيام من اندلاع الحرب.

ووافقت السفارة الأمريكية في الرياض يوم الثلاثاء على المغادرة الطوعية بعد أربعة أيام من بدء الحرب، وفي اليوم نفسه الذي تعرضت فيه لهجوم بطائرات إيرانية مسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق ألحق أضرارا بمنشآت السفارة.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )