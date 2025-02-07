الخارجية الأمريكية تقر مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار

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(رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة إن وزارة الخارجية وافقت على مبيعات محتملة لصواريخ وذخائر ومعدات أخرى لإسرائيل بقيمة إجمالية تقدر بنحو 7.4 مليار دولار.

وأعلن البنتاجون عن حزمة بقيمة 6.75 مليار دولار من الذخائر ومجموعات التوجيه والصمامات ودعم الذخائر والمعدات ذات الصلة، وسيكون المقاول الرئيسي شركة بوينج ضمن آخرين.

وأعلنت بشكل منفصل عن صفقة بقيمة 660 مليون دولار لبيع صواريخ هيلفاير ومعدات ستكون شركة لوكهيد مارتن المقاول الرئيسي فيها.