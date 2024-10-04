الخارجية الأمريكية تقول إن رجلا يحمل الإقامة وقُتل في لبنان هو مواطن أمريكي

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واشنطن (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الرجل الذي يحمل الإقامة في الولايات المتحدة وقُتل في لبنان هذا الأسبوع هو مواطن أمريكي وإن واشنطن تعمل على فهم ملابسات الحادث.

ولقي كامل أحمد جواد من ديربورن بولاية ميشيجان حتفه في غارة جوية إسرائيلية يوم الثلاثاء في لبنان، وفقا لما ذكرته ابنته وصديق له ونائبة بالكونجرس الأمريكي تمثل منطقته.

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر قال في وقت سابق إن واشنطن تعلم أن مقيما دائما بشكل قانوني وليس مواطنا أمريكيا قُتل في لبنان. لكن الوزارة أكدت يوم الجمعة لأنه مواطن أمريكي.

وقال المتحدث “نحن على علم بالأنباء التي تفيد بوفاة كامل جواد الذي نؤكد أنه مواطن أمريكي ونشعر بالقلق”.

وأضاف “كما أوضحنا مرارا وتكرارا، فمن الضروري أخلاقيا واستراتيجيا أن تتخذ إسرائيل كل الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الضرر الذي يلحق بالمدنيين. وأي خسارة في أرواح المدنيين هي مأساة”.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف مسلحي جماعة حزب الله المدعومة من إيران، والذين يطلقون الصواريخ على إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة قبل عام.

وحث حاكم ولاية ميشيجان الحكومة الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لإنقاذ الأمريكيين الذين تقطعت بهم السبل في لبنان، وكثير منهم من ميشيجان، خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على البلاد.