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الخارجية الأمريكية توافق على تمويل لمؤسسة غزة الإنسانية بقيمة 30 مليون دولار

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واشنطن (رويترز) – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس أنها وافقت على تمويل بقيمة 30 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية، داعية الدول الأخرى إلى دعم المؤسسة التي تقدم المساعدات في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وقال تومي بيجوت، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، للصحفيين “هذا الدعم هو تأكيد إضافي على سعي الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب ووزير الخارجية (ماركو) روبيو لتحقيق السلام في المنطقة”.

وذكرت رويترز في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن الولايات المتحدة ستقدم 30 مليون دولار للمؤسسة الإغاثية المثيرة للخلاف.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية