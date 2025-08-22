الخارجية الإسرائيلية: لا توجد مجاعة في غزة

القدس (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن قطاع غزة لا يشهد أي مجاعة في رد على تقرير صدر يوم الجمعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع أفاد بأن المجاعة ظهرت بالفعل في منطقة بالقطاع ومن المرجح أن تنتشر خلال الشهر المقبل.

وقالت الوزارة في بيان “أكثر من 100 ألف شاحنة محملة بالمساعدات دخلت قطاع غزة منذ بداية الحرب، وفي الأسابيع القليلة الماضية هناك تدفق كبير للمساعدات غمر القطاع بالمواد الغذائية الأساسية وأدى لتراجع حاد في أسعار الغذاء التي انخفضت بشدة في الأسواق”.

(تغطية صحفية لي بي باير – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير سها جادو)