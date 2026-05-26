The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الخارجية الإيرانية: أمريكا انتهكت وقف إطلاق النار

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 26 مايو أيار (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار في إقليم هرمزجان بجنوب البلاد.

ونفذ الجيش الأمريكي أمس الاثنين ضربات على جنوب إيران ضد أهداف من بينها زوارق تحاول زرع ألغام ومواقع إطلاق صواريخ، فيما وصفه بأنه عمل دفاعي.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس بالإقليم.

وجاء في البيان “ارتكبت الولايات المتحدة انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار في منطقة هرمزجان خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية… وتحمّل إيران النظام الأمريكي مسؤولية جميع التداعيات الناجمة عن هذه الأعمال العدوانية وغير المبررة”.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية