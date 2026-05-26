الخارجية الإيرانية: أمريكا انتهكت وقف إطلاق النار

دبي 26 مايو أيار (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار في إقليم هرمزجان بجنوب البلاد.

ونفذ الجيش الأمريكي أمس الاثنين ضربات على جنوب إيران ضد أهداف من بينها زوارق تحاول زرع ألغام ومواقع إطلاق صواريخ، فيما وصفه بأنه عمل دفاعي.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس بالإقليم.

وجاء في البيان “ارتكبت الولايات المتحدة انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار في منطقة هرمزجان خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية… وتحمّل إيران النظام الأمريكي مسؤولية جميع التداعيات الناجمة عن هذه الأعمال العدوانية وغير المبررة”.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)